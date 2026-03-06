IKA PMII Gelar Rapimnas Bahas Strategi Hadapi Tantangan Global

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (5/3). Forum nasional ini mengusung tema "IKA PMII Mengawal Indonesia Berdaya, Berkeadilan dan Kontributif Dalam Konstelasi Global" dan dihadiri para pimpinan IKA PMII dari 30 provinsi di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi menyebut Rapimnas ini sebagai momentum penting untuk merumuskan langkah strategis organisasi dalam mengawal agenda kebangsaan. Menurutnya, alumni PMII yang tersebar di berbagai sektor harus mampu menjadi kekuatan intelektual sekaligus moral dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang berdaya, berkeadilan, dan berkontribusi aktif di kancah global.

"IKA PMII memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjaga arah perjalanan bangsa. Melalui Rapimnas ini, kami ingin memastikan bahwa alumni PMII tetap menjadi bagian dari solusi bagi berbagai tantangan bangsa," ujar Fathan.

Ia juga menegaskan komitmen organisasi untuk berkontribusi dalam isu-isu strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Setelah memperkuat alumni, langkah berikutnya adalah berkontribusi di level global—bagaimana ekonomi kita, pangan kita. Wamenkeu akan memberikan insight mengenai situasi di tengah gejolak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini," kata Fathan.

Ketua Panitia Rapimnas M. Rodli Kaelani menjelaskan bahwa forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan proyeksi organisasi untuk empat tahun ke depan.

"Forum ini menjadi awalan yang strategis untuk evaluasi, sekaligus menilai sejauh mana progres organisasi berjalan dan proyeksi apa yang harus dilakukan dalam kurun empat tahun ke depan," ujar pria yang akrab disapa Odie itu.

Rapimnas turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidium KAHMI Rifqinizamy Karsayuda, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof. Suyitno, serta Ketua Fraksi PKB MPR RI Eem Marhamah Zulfa Hiz.