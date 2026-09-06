IKA USAKTI Kukuhkan Pengurus Baru, Usung 4 Pilar Strategis untuk Kontribusi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Trisakti (IKA USAKTI) secara resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2029 hari ini.

Pengukuhan ini menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran alumni dalam mendukung almamater dan bangsa.

Ketua Umum IKA USAKTI, Tb. Robby Budiansyah, S.T. dalam sambutannya menyampaikan visi besar organisasi. dengan semangat We Are One, IKA Usakti ingin menjadi wadah pemersatu seluruh lulusan Universitas Trisakti yang solid, adaptif, dan berintegritas tinggi.

"Hari ini kita tidak hanya melantik pengurus. kita sedang merajut kembali kekuatan besar Alumni Universitas Trisakti. Kita satu, kita kuat, dan kita harus berdampak," tegas Robby

Untuk mencapai tujuan tersebut, IKA Usakti menetapkan 4 pilar strategis utama. Pilar Pertama adalah loyalitas dan cinta almamater sebagai fondasi menjaga nama baik kampus dan menumbuhkan rasa bangga. Pilar Kedua, sinergi tanpa batas untuk mengubah potensi individu alumni menjadi kekuatan kolaborasi profesional dan bisnis yang saling memberdayakan.

Pilar Ketiga adalah inovasi dan adaptasi. Robby menekankan dunia berubah sangat cepat sehingga organisasi harus tangkas dan modern. "Lulusan Universitas Trisakti tidak boleh hanya ikut arus. kita harus jadi pemimpin di setiap sektor," ujarnya.

Pilar Keempat adalah kontribusi nasional. Sebagai kampus yang lahir dari semangat reformasi, IKA Usakti berkomitmen menjadi mitra strategis andalan dalam Pembangunan Nasional. Alumni Universitas Trisakti diharapkan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Bangsa dan Negara.

Visi organisasi yang diusung adalah menjadi organisasi Ikatan Alumni Universitas Trisakti yang solid, adaptif, dan berintegritas tinggi dalam memperkuat sinergi profesional, kontribusi nyata bagi bangsa, serta berlandaskan pada kecintaan yang mendalam terhadap almamater.