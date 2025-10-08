IKADIM-UMIBA Teken MoU Tingkatkan Kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan SDM Unggul

jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) dan Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk upaya memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatangan nota kesepahaman di Kampus UMIBA itu dihadiri Ketua Umum IKADIM Dr. Jazuli Juwaini, MA Wakil Ketua Umum IKADIM Dr. Dominica Dini Afiat dan Sekjen IKADIM Dr. Danang Aziz Akbarona, beserta jajaran pengurus lainnya.

Sementara dari UMIBA hadir langsung Ketua Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera Dra. Yenny Budiasih, MBA, Rektor UMIBA Sri Wahyuningsih, Ph.D, para dekan dan segenap civitas akademika Universitas Mitra Bangsa.

Jazuli dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan langkah strategis meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia unggul melalui sinergi akademik dan profesional.

Menurut Jazuli, IKADIM sebagai organisasi profesi yang menaungi lebih dari 3.000 doktor ilmu manajemen di seluruh Indonesia memiliki jejaring luas yang mencakup perguruan tinggi, industri, korporasi, dan pemerintahan.

"Kolaborasi ini diharapkan melahirkan inovasi riset terapan, publikasi ilmiah bersama, serta program pengembangan kapasitas SDM yang berdampak nyata,” kata Jazuli, Rabu (7/10).

Sementara itu, Sri Wahyuningsih menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menilai MoU ini sebagai langkah konkret memperluas jejaring akademik, serta memperkuat peran universitas dalam menjawab tantangan dunia kerja dan industri yang sakin dinamis.

Kerja sama antara IKADIM dan UMIBA akan difokuskan pada pengembangan program bersama, seperti riset kolaboratif, kuliah tamu, pelatihan profesional, serta pengabdian masyarakat berbasis kompetensi manajerial.