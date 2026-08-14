IKADIM & Unhan Bangun Kemitraan Strategis Demi Peningkatan SDM Unggul

jpnn.com - SENTUL - Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) membangun komitmen kemitraan strategis. Kerja sama itu dijalin dalam rangka memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul nasional.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan jajaran pengurus IKADIM dengan Rektor Unhan RI Letjen (Purn) Dr. Anton Nugroho, M.A., M.MDS., di Kampus Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8). K

etua Umum IKADIM Dr. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., yang memimpin langsung delegasi dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari rektor dan jajaran Unhan RI.

Dia pun menjelaskan bahwa IKADIM merupakan organisasi profesi doktor manajemen yang berdiri sejak 2019. Saat ini, IKADIM memiliki lebih dari 3.000 anggota yang terdiri atas para doktor dan guru besar.

Menurut Jazuli, anggota IKADIM memiliki latar belakang profesi beragam, mulai akademisi, birokrat dan pemerintahan, profesional, hingga pelaku bisnis. Keragaman kompetensi tersebut merupakan sumber daya strategis yang dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. “Resource ini bisa digunakan dan diberdayakan sesuai kompetensi,” ungkap Jazuli.

Dia juga merefleksikan tantangan daya saing Indonesia yang masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan sejumlah negara tetangga. Meskipun secara personal banyak SDM Indonesia memiliki kapasitas unggul, kata dia, kekuatan tersebut perlu dihimpun dan dikolaborasikan agar memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, Jazuli berharap pertemuan IKADIM dan Unhan RI tidak berhenti pada seremoni silaturahmi, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata. "IKADIM terpanggil untuk berkontribusi. Tiga ribu lebih doktor dan guru besar bukan jumlah yang kecil kalau bekerja secara kolaboratif,” kata Jazuli.

Sementara itu, Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi jajaran IKADIM. Menurut dia, pertemuan ini menjadi langkah penting membangun komunikasi lebih erat sekaligus membuka ruang kolaborasi antara Unhan RI dan IKADIM. “Ini satu upaya untuk menjalin komunikasi sehingga terjalin kolaborasi antara Unhan dan IKADIM dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Anton.