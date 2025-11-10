Ikadin Gelar Fun Walk Untuk Meriahkan HUT ke-40 & Persiapan Rakernas

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menggelar fun walk untuk merayakan HUT ke-40 dan menyongsong Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025.

"Ini sebetulnya acara awal dari Rakernas Ikadin 2025, bertepatan juga ulang tahun Ikadin ke-40," kata Adardam Achyar selaku Ketua Umum (Ketum) Ikadin di Stadion Utama Glora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Minggu, (9/11).

Adardam menyampaikan acara fun walk ini, selain olahraga, juga ajang mempererat silaturahmi jajaran pengurus dan anggota Ikadin seluruh Indonesia.

Menurut dia kegiatan itu sangat spesial karena dalam momentum HUT ke-40 Ikadin. Menurutnya, 40 tahun merupakan usia yang cukup matang bagi sebuah organisasi advokat.

"Di usia ini, kami akan melakukan evaluasi dan reposisi tentang posisi Ikadin dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum di negara Indonesia," ujarnya.

Dia menyampaikan berdasarkan sejarah dan tujuan pendirian Ikadin pada 10 November 1985, yakni sebagai wadah dan upaya advokat menghadapi pemerintahan diktator atau otoriter.

"Sekarang Ikadin berhadapan dengan kondisi penegakan hukum yang semakin hari semakin tidak membaik," ujarnya.

Dia menyebut Ikadin akan kembali kepada komitmen awal sebagai organisasi militan, yakni dalam menjalankan tugas profesinya, advokat harus berangkat dari tiga nilai mendasar, yaitu mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.