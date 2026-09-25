Ikadin Harap Advokat Bisa Maksimalkan Pernyataan Pembuka di Persidangan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Rivai Kusumanegara mengharapkan opening statement dapat dimaksimalkan oleh para Advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Rivai menyebut opening statement atau pernyataan pembuka dalam Pasal 210 KUHAP 2025 memberi kesempatan jaksa dan advokat menguraikan bukti dan saksinya sebelum acara pembuktian.

Bahkan tidak sekedar memberi pandangan hukum terkait perkara tersebut, namun juga menjadi forum untuk membagi kesempatan pembuktian secara berimbang antara Jaksa dan Advokat.

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Sebelum KUHAP 2025, seringkali kesempatan advokat mengajukan saksi dan ahli sangat dibatasi dengan alasan masa penahanan yang terbatas. Sementara Jaksa sudah menggunakan sebagian besar persidangan untuk pembuktiannya.

"KUHAP lama tidak jelaskan kapan bukti surat diajukan advokat, bahkan sebagian hakim sarankan jadi lampiran Pleidoi. Padahal itu merugikan karena tidak dipertimbangkan Requisitoir," ujar Rivai.

Rivai menjelaskan saat opening statement, advokat dapat meminta kepada hakim agar diberi kesempatan pembuktian secara berimbang dengan menyampaikan jumlah saksi dan ahli yang akan diajukannya. Sehingga sejak awal hakim telah membagi porsi persidangan secara berimbang kepada kedua belah pihak.

"Advokat juga dapat meminta pengajuan bukti surat sejak awal sehingga dapat dikonfirmasi pada saksi-saksi dan jadi pertimbangan requisitoir," ujar Rivai.

Rivai mengharapkan opening statement dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Advokat diberi kesempatan pembuktian secara luas dan hakim menetapkan court calender setelah mendengar rencana pembuktian jaksa maupun advokat. (cuy/jpnn)