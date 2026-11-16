Ikadin Minta Mekanisme Penyadapan Diatur ke dalam KUHAP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Adardam Achya menilai bahwa mekanisme penyadapan harus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam penegakkan hukum pidana, harus diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP)," kata Adardam dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikadin Tahun 2026 di Jakarta yang berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu, 14-15 November 2026.

Oleh karen itu, dia menilai Pasal 136 Ayat (2) KUHAP menyataan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri adalah keliru.

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"Hal ini jelas sangat keliru. Bagaimana bisa penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa diatur di luar KUHAP, diatur di luar Hukum Acara Pidana?" ujarnya.

Lebih jauh advokat senior ini menyoroti penyadapan ilegal yang dilakukan komplotan Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan berbagai kalangan.

Penyadapan tersebut telah membuka tabir gelap yang selama ini berlangsung dan sangat mengancam hak privasi masyarakat.

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"Ini sungguh telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan komunikasi melalui saluran komunikasi, baik dalam berkomunikasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, sosial, politik, bisnis, dan penegakan hukum itu sendiri," ujar dia.

Menurutnya, penyadapan ilegal yang dilakukan oknum aparat penegak hukum tersebut sungguh sangat luar biasa dan memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.