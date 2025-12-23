Ikalum FEB UMJ Berkolaborasi dengan TNI Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (Ikalum FEB UMJ) kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera termasuk Aceh.

Bantuan diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bandara Halim Perdanakusuma dan diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI untuk disalurkan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

Ketua Ikalum FEB UMJ, Nurul Masjidah mengatakan, bantuan yang diserahkan ini merupakan donasi dari civitas akademika FEB UMJ termasuk dari alumni, dosen dan pihak fakultas. Bantuan ini kata Nurul sebagai bentuk perhatian dan dukungan bagi korban bencana Sumatra.

"Mungkin nilainya tidak seberapa, tapi yakinlah ini merupakan bentuk perhatian dan doa kami alumni FEB UMJ. Kami di sini mendoakan dan termasuk untuk saudara-saudara di Aceh yang sudah dua kali terkena bencana," ujar Nurul, di Kampus FEB UMJ, Cirendeu, Tangsel Selasa, (23/12).

Pengiriman bantuan ini merupakan yang kedua kalinya, dimana sebelumnya Rabu (17/12), Ikalum FEB UMJ juga telah mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir tersebut. Pada pengiriman bantuan gelombang pertama itu Ikalum FEB UMJ juga mendapat dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan BNPB. Bantuan logistik diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules TNI dari Bandara Halim Perdanakusuma.

Bantuan yang dikirimkan kali ini berupa barang-barang keputuhan dasar bari korban bencana mulai dari perlengkapan sholat, matras, selimut pakaian dalam, pembalut, pampres susu, tisu basah, hingga 1 ton beras.

Bantuan-bantuan tersebut dari kampus FEB UMJ diserahkan ke BNPB dan berkolaborasi dengan TNI.

"Alhamdulillah kami didukung juga oleh Aslog (Asisten Logistik) Panglima TNI. Mereka sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih dengan upaya kita ini," katanya. Nurul juga mengajak semua pihak untuk terus mandampingi para korban bencana Sumatera sampai penanganannya selesai.