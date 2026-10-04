menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Ikaptri Tourism Fair 2027 Siap Dorong Pariwisata Berkelanjutan

Ikaptri Tourism Fair 2027 Siap Dorong Pariwisata Berkelanjutan

Ikaptri Tourism Fair 2027 Siap Dorong Pariwisata Berkelanjutan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti memperkenalkan Ikaptri Tourism Fair 2027 sebagai platform kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia berkelanjutan. Foto: Tim Ikaptri

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti memperkenalkan Ikaptri Tourism Fair 2027 sebagai platform kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia berkelanjutan.

Mengusung tema Alumni Bersatu, Pariwisata Berdaya dan Berkelanjutan, ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Januari 2027 di Artotel Gelora Senayan, Jakarta.

Agenda ini sengaja dirancang untuk menyatukan kembali kekuatan alumni sekaligus membuka ruang kolaborasi yang luas dengan industri pariwisata.

Baca Juga:

Ketua Pelaksana IKAPTRI Tourism Fair 2027 Setiawati Handimuljana menjelaskan acara ini dirancang sebagai ruang hidup bagi peserta untuk saling berbagi ide dan membangun kolaborasi.

"Kami ingin Ikaptri Tourism Fair 2027 menjadi ruang yang hidup, tempat orang datang bukan hanya untuk melihat pameran," kata Setiawati di Jakarta, baru-baru ini. 

Eduard Pangkerago dari perwakilan ENHAIIR menilai pariwisata tidak hanya berbicara tentang destinasi dan perjalanan.

Baca Juga:

Lebih dari itu, dia menyebut pariwisata juga tentang manusia, pengetahuan, kompetensi, dan bagaimana mampu menjawab perubahan zaman. 

Perhelatan ini menghadirkan empat rangkaian utama, yaitu Tourism Fair, Travel Mart, Creator Festival, dan Sustainability Expo.

Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti memperkenalkan Ikaptri Tourism Fair 2027 sebagai platform kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI