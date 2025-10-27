menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Komunitas » Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Depok Resmi Terbentuk Lewat Reuni Akbar

Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Depok Resmi Terbentuk Lewat Reuni Akbar

Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Depok Resmi Terbentuk Lewat Reuni Akbar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Reuni Akbar SMA Negeri 3 Depok . Foto: source for jpnn

jpnn.com, DEPOK - Suasana hangat dan penuh nostalgia mewarnai acara Reuni Akbar SMA Negeri 3 Depok yang digelar di Interaksi Café, Jalan Margonda Raya, Depok, Sabtu (25/10/2025).

Sedikitnya 500 alumni dari angkatan 1990 hingga 2015 hadir dalam acara reuni besar yang untuk pertama kalinya diadakan.

Persiapan acara ini telah dilakukan selama satu tahun penuh oleh panitia, dengan Reni Siti Nuraeni (angkatan 1992) dipercaya sebagai Ketua Panitia Reuni Akbar.

Baca Juga:

“Ini menjadi momentum awal untuk mengumpulkan semua alumni dari tahun 1990 hingga 2015. Dari reuni ini kita akan kumpulkan database untuk pembentukan Ikatan Alumni SMAN 3 Depok,” ujar Reni.

Sebelum puncak acara reuni, panitia menggelar serangkaian kegiatan seperti seminar kesehatan, pertandingan mini soccer, dan bulu tangkis yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai angkatan.

Rangkaian acara tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para alumni dan keluarga besar SMA Negeri 3 Depok.

Baca Juga:

Reuni akbar yang diorganisasi oleh Medhartara Production ini turut menghadirkan Andromeda Mercury, news anchor tvOne, sebagai pembawa acara.

Panggung hiburan juga dimeriahkan oleh sejumlah grup band lintas angkatan serta penampilan Warga Koplo yang membuat suasana semakin meriah.

Ratusan alumni SMA Negeri 3 Depok dari angkatan 1990–2015 bersatu dalam reuni akbar dan pembentukan ikatan alumni.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI