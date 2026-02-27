Ikatan Keluarga Bintan Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Pembacokan Mahasiswi UIN Suska

jpnn.com, JAKARTA - ‎Ketua Ikatan Keluarga Bintan Riau, H Hasyim Aliwa mengaku sangat prihatin atas kekerasan yang menimpa salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska).

Diketahui, salah satu mahasiswi di kampus itu dibacok saat akan menjalani sidang skripsi.

‎“Ini peristiwa yang sangat menyayat hati. Adik kita ini sedang berada di fase penting hidupnya, hendak sidang skripsi, tetapi justru menjadi korban kekerasan brutal. Ini bukan hanya luka fisik, ini luka batin dan luka bagi semua,” ujar Hasyim kepada wartawan, Kamis (26/2).‎

Hasyim mengatakan pelaku yang diduga memiliki hubungan pribadi dengan korban tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam.

‎Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tangan. Korban segera dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad untuk mendapat penanganan medis. Sementara pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan kini menjalani proses hukum.‎

‎Hasyim menegaskan masyarakat Bintan ikut merasakan duka atas kejadian tersebut.

Sebab, korban adalah bagian dari generasi muda yang tengah berjuang mengangkat martabat keluarga melalui pendidikan.

‎“Dia datang merantau untuk menuntut ilmu, membawa harapan orang tua dan kampung halamannya. Kekerasan seperti ini tidak boleh dianggap persoalan pribadi semata. Ini persoalan kemanusiaan,” tegasnya.