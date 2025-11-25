IKATISA Harus Jadi Wadah Bermanfaat buat Alumni SMA Negeri 31 Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni SMA Negeri 31 Jakarta (IKATISA) mengikuti pembekalan organisasi yang diberikan oleh Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MM di Jakarta.

Kegiatan pembekalan organisasi 30 pengurus itu untuk mendorong IKATISA untuk menjadi wadah bagi seluruh potensi alumni SMA Negeri 31 Jakarta.

“Silaturahmi bukan sekadar pertemuan, tetapi perjalanan untuk saling menguatkan. Bersama jaga hubungan dan saling membantu, membangun masa depan Alumni SMA 31,” kata Naufal, alumni SMA Negeri 31 Jakarta angkatan 1986.

Naufal mengatakan dalam organisasi itu dibutuhkan visi, misi dan value. Tanpa visi, kata dia, organisasi akan bisa kehilangan arah.

Lalu tanpa misi yang jelas, organisasi tidak mempunyai pedoman dalam bertindak. Selanjutnya tanpa values, organisasi tidak memiliki karakter.

“Singkatnya, visi itu memberi tujuan, misi memberi jalan, dan values memberi teladan. Inilah yang harus dimiliki oleh IKATISA ke depan,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai salah satu direksi di BPJS Ketenagakerjaan itu.

Lebih jauh Naufal juga menekankan pentingnya membangun impian untuk menjadikan sebuah organisasi itu bisa berarti bagi sesama.

Dia mengatakan banyak tokoh besar dunia mengawali usahanya dari impian, di antaranya aktivis kemanusian Martin Luther King, Neil Armstrong yang mendarat di bulan, hingga Kolonel Harland David Sanders yang terkenal dengan brand makanan cepat saji asal Amerika Serikat.