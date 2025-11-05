IKEA Sebut Kolaborasi dengan Pemasok Lokal Berikan Kontribusi Signifkan
jpnn.com, JAKARTA - IKEA Indonesia terus memperkuat kemitraan dengan produsen lokal di tanah air.
Hal itu mereka lakukan sebagai bagian dari sinergi jangka panjang untuk memperkuat rantai pasok buatan Indonesia ke pasar global.
Managing Director IKEA Indonesia, Charlie Landale mengatakan hingga saat ini, IKEA bekerja sama dengan 17 pemasok lokal yang secara aktif memproduksi berbagai produk berlabel.
Produk tersebut tidak hanya hadir di toko IKEA Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari koleksi IKEA yang dinikmati di lebih dari 60 negara.
"Kolaborasi dengan pemasok lokal memberikan kontribusi signifkan terhadap peningkatan ekspor produk buatan Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi favorit di berbagai negara. Mulai dari keranjang rotan BUKSBO, mainan boneka DJUNGELSKOG, hingga sofa tempat tidur NYKIL,” ujar Charlie Landale.
Charlie menambahkan Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global IKEA, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja lokal di berbagai sektor industri.
Staf Ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Adie Rochmanto Pandiangan menyampaikan apresiasi atas komitmen IKEA dalam pengembangan keterampilan pemasok lokal di Indonesia.
Menurutnya, langkah ini merupakan investasi strategis yang membantu pengrajin lokal untuk mengadopsi standar kualitas global.
