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Ikhtiar Bea Cukai Dorong UMKM di Malang Tembus Pasar Ekspor Lewat Pendampingan

Ikhtiar Bea Cukai Dorong UMKM di Malang Tembus Pasar Ekspor Lewat Pendampingan
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Bea Cukai Malang melaksanakan asistensi ekspor kepada UMKM Restu Sayur Malang yang berlokasi di Jalan Tlogo Al Kautsar, Rabu (1/7). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang terus memberikan pendampingan kepada UMKM berorientasi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi.

Pada Rabu (1/7), Bea Cukai Malang melaksanakan asistensi ekspor kepada UMKM Restu Sayur Malang yang berlokasi di Jalan Tlogo Al Kautsar, Kota Malang.

Kegiatan yang dibuka Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, Agnita Adityawardani tersebut disambut langsung Owner Restu Sayur, Emy Widyawati Marstutik.

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Restu Sayur merupakan UMKM yang bergerak di bidang produk sayuran segar dan olahan buah, dengan sejumlah produk unggulan seperti GINCO, Jahe Kacang Karamel, JiJeP, Marning, olahan jagung manis, serta Rampizzzz olahan pisang raja.

Saat ini, produk-produk tersebut telah berhasil menembus pasar Malaysia.

Berdasarkan hasil asistensi, Bea Cukai Malang menilai Restu Sayur memiliki kesiapan yang baik untuk melakukan ekspor secara berkelanjutan, didukung legalitas usaha yang lengkap dan ketersediaan bahan baku yang memadai.

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Sehari kemudian, Kamis (2/7), Bea Cukai Malang juga melakukan asistensi kepada Tlogomas Jok, UMKM produsen jok kendaraan dan berbagai kebutuhan otomotif di Kota Malang.

Kunjungan yang dipimpin Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Pitoyo Pribadi tersebut disambut oleh Aris Yusuf Maulana, putra pemilik usaha.

Bea Cukai Malang terus memberikan pendampingan kepada UMKM berorientasi ekspor, seperti Restu Sayur dan Tlogomas Jok

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