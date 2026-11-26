jpnn.com, JAKARTA - Garuda Entertainment resmi diluncurkan untuk meramaikan industri hiburan Tanah Air. Peluncuran tersebut ditandai dengan seremoni yang diadakan di Midaz Senayan, Jakarta, pada Senin (23/11/2026).

Dipimpin oleh Aura Jasmin selaku CEO, Garuda Entertainment hadir membawa ambisi membangun ekosistem hiburan terintegrasi sekaligus membuka ruang eksistensi bagi para artis senior.

Lahir dari kolaborasi sejumlah pelaku usaha di bidang event organizer (EO) dan wedding organizer (WO) selama empat bulan terakhir, Garuda Entertainment memadukan 8 divisi dalam satu atap.

Cakupan divisi tersebut meliputi EO, WO, manajemen artis, media, infotainment, olahraga, hingga production house (PH).

Aura Jasmin menjelaskan pendekatan lintas divisi itu dirancang agar pengembangan karier artis tidak hanya berhenti pada jadwal panggung.

"Semua mencakup produksi konten, publikasi, pemasaran, hingga perluasan jaringan bisnis tanpa harus mendirikan label rekaman konvensional," kata Aura Jasmin.

Menurutnya, salah satu misi utama Garuda Entertainment yakni menjembatani artis senior agar kembali terhubung dengan publik maupun pasar.

Sejumlah musisi dan grup ternama telah resmi bergabung di bawah naungan manajemen. Antara lain, Ifan bersama grup Take Over, Trio Srigala (sebelumnya Trio Macan), Seruni Bahar, Lia Ladysta, Tuan Pandu, Layak Band, pendatang baru Aditya Nata, dan lainnya.