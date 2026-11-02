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Ikhtiar Jeep Merebut Kembali Hati Pencintanya di Indonesia

Ikhtiar Jeep Merebut Kembali Hati Pencintanya di Indonesia
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Diler Jeep pertama di bawah naungan Indomobil. Foto: Indomobil

jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif tanah air jelas bukan medan yang mudah ditaklukkan. Namun, Jeep menolak menyerah.

Di bawah kibaran bendera barunya, PT. Indomobil National Distributor (Indomobil Group), merek jip legendaris ini tengah menyusun langkah taktis untuk merebut kembali hati pencintanya di Indonesia.

Kuncinya sederhana tetapi krusial: meyakinkan kembali para pemilik Jeep bahwa mereka tak pernah ditinggalkan.

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Strateginya bergerak dari fondasi paling mendasar—memperluas dan memperkuat jaringan penjualan serta purna jual.

Saat ini, Jeep Indonesia sudah mengoperasikan 7 Stellantis Brand House (SBH) dan jajaran bengkel resmi 2S (service and spare part).

Menariknya, ekspansi tak dilakukan secara kaku. Jeep Indonesia akan memanfaatkan ekosistem besar Indomobil dengan membagi jaringan bersama merek lain seperti Citroën dan Leapmotor di titik-titik potensial.

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Langkahnya tidak hanya ibu kota, tetapi juga menyasar wilayah luar kota. Bagi Jeep, ini bukan tanpa alasan.

Chief Operating Officer (COO) Jeep Indonesia Ario Soerjo, membeberkan fakta lapangan yang cukup mengejutkan.

Di bawah naungan PT. Indomobil National Distributor (Indomobil Group), Jeep tengah menyusun langkah taktis untuk merebut kembali hari pencintanya di Indonesia

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