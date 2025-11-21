Ikhtiar Kampus UMKM Shopee Latih Jutaan Peserta Perkuat Edukasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee menyediakan akses pelatihan bagi UMKM untuk memperkuat keterampilan digital agar dapat mengoptimalkan bisnis di platform digital.

Dalam waktu 4 tahun, pencapaian program pelatihan itu memberi dampak cukup signifikan dalam upaya digitalisasi UMKM.

“Kami melihat teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia perlu dijangkau juga untuk edukasi dan pelatihan tentang keterampilan digital,” ungkap Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira dalam keterangan resmi.

Menurutnya, sejak awal Kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan yakni memperluas akses edukasi digital bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

“Kami percaya, ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat dan membuka akses pasar lebih luas," sambungnya.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM RI, Temmy Satya Permana dalam sambutan saat acara peluncuran program Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10th Birthday, mengungkapkan bahwa digitalisasi menjadi kunci bagi UMKM agar bisa berdaya saing dan mendorong

pertumbuhan bisnis di era digital.

Dari 64,2 juta UMKM di Indonesia, sekitar 25 juta telah onboarding ke e-commerce, mencerminkan kemampuan adaptasi UMKM terhadap perubahan zaman.

Fasilitas seperti Kampus UMKM Shopee Kelas Online menjadi salah satu bentuk dukungan penting dalam upaya meningkatkan keterampilan digital UMKM secara menyeluruh.