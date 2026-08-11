Ikhtiar Madrasah Semesta Channel Hadirkan Dakwah Digital

jpnn.com, JAKARTA - Madrasah Semesta Channel terus konsisten menghadirkan berbagai konten religi di YouTube.

Akun dakwah digital itu hadir dengan misi menyuguhkan nilai-nilai Islam lebih dekat, ringan, dan gampang diakses lewat YouTube.

"Madrasah Semesta Channel hadir untuk menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam melalui berbagai format yang kontekstual dengan kehidupan modern. Kami percaya bahwa dakwah bisa lebih dekat, hidup, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan," ungkap Annasya, Public Relation Both dalam keterangan resmi.

Menurutnya, Madrasah Semesta Channel menawarkan konsep yang sederhana.

Menjadi rumah konten Islami yang menenangkan hati, tetapi tetap relate dengan keseharian anak muda dan keluarga.

Tidak hanya ceramah, Madrasah Semesta Channel juga mengemas konten Islam dalam berbagai format.

Beberapa di antaranya Live Streaming Majelis Doa dan Dzikir, Doa-doa Harian dan Amalan, serta Kajian dan Ceramah Keislaman.

Selanjutnya Kisah Inspiratif dan Sejarah Islam yang menceritakan teladan para ulama, sahabat, dan tokoh Islam yang dikemas sinematik.