Ikhtiar PKB Suarakan Sosialisme Islam, Serius atau Cuma demi Narasi Prabowo Sosialis?

jpnn.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang berupaya menggemakan dan mewujudkan sosialisme Islam. Walakin, upaya untuk merealisasikan gagasan yang memadukan prinsip keadilan sosial dengan nilai-nilai ajaran Islam itu bukanlah hal mudah, apalagi ada godaan kue kapitalisme melalui kekuasaan.

Hal itulah yang dibedah dalam diskusi bertema Berpihak pada Mustadh'afin: Sosialisme Islam untuk Kebangkitan Rakyat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (12/11).

Ketua Umum PKB PKB Abdul Muhaimin Iskandar dalam pidatonya saat menyampaikan keynote speech sekaligus pembuka diskusi itu mengungkapkan kader-kader partainya di berbagai daerah sedang bersemangat membicarakan tentang sosialisme Islam.

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Cak Imin -panggilan kondangnya- menyebut kantor-kantor cabang PKB di daerah kerap menggelar diskusi tentang sosialisme Islam dengan mengundang pembicara. “Alhamdulillah, itu menjadi energi baru bagi teman-teman,” katanya.

Menurut Cak Imin, praktik pembangunan selama 10 tahun di era Presiden Joko Widodo justru jauh dari spirit sosialisme. Alasannya, pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Ketujuh RI itu hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, sementara agenda soal kemiskinan tidak tergarap dengan baik.

Menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat itu menyebut hal berbeda justru terlihat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Cak Imin mengatakan Presiden ke-8 RI itu menggelar program yang bermuatan sosialisme, termasuk di bidang agraria.

“Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil agar mengatasi kemiskinan ini di akar masalahnya. Misalnya, di kepemilikan tanah, akses keuangan, dan permodalan,” kata Cak Imin.

Hal itulah yang mendorong PKB begitu bersemangat mencari jalan mewujudkan sosialisme Islam. Cak Imin pun tidak khawatir PKB akan distigma sebagai partai kiri.