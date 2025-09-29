Ikhtiar Polda Riau Merangkul Remaja dengan Menggelar Event Drag Bike Setiap Pekan

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau menegaskan komitmennya dalam menekan aksi balap liar yang marak dilakukan remaja di jalanan Kota Pekanbaru.

Satu upaya yang dilakukan ialah dengan menggelar event drag bike resmi setiap dua minggu sekali, sebagai wadah menyalurkan hobi para remaja pencinta kecepatan.

“Kami berupaya mengajak, merangkul, mengarahkan, sekaligus mengedukasi agar balapan tidak dilakukan di jalan umum,” ujar Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat Senin (29/9).

Menurutnya, pihak kepolisian sudah melakukan pendataan terhadap para remaja yang hobi balapan.

“Makanya, setiap dua minggu sekali kami adakan event drag bike resmi supaya bakat mereka bisa tersalurkan secara positif dan berprestasi, Mereka diarahkan untuk mengikuti event resmi tersebut,” lanjut Taufiq.

Dalam setiap pelaksanaan drag bike ditunjuk seorang koordinator, sebagai komunikator dengan komunitas remaja agar seluruh peserta tercatat dengan baik.

“Semua kami akomodir. Setiap event diumumkan dan ada tokoh atau yang dituakan sebagai penghubung dengan anak-anak muda."

"Harapannya, tidak ada lagi aksi balapan liar di jalan umum karena sudah tersedia arena resmi,” tambahnya.