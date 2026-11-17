jpnn.com, VIETNAM - Di atas lahan seluas 171 hektare di Subang, Jawa Barat, deru mesin pabrik kini membawa misi yang jauh lebih besar dari sekadar merakit kendaraan.

Kawasan tersebut menjadi titik awal keseriusan VinFast dalam membangun ekosistem mobilitas hijau di tanah air.

Bukan sekadar datang untuk berjualan, melainkan tumbuh bersama industri lokal.

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Pembangunan fasilitas manufaktur tersebut terbilang ngebut. Hanya butuh waktu 17 bulan sejak peletakan batu pertama hingga pabrik resmi beroperasi pada 15 Desember 2025.

Kecepatan ini seolah mencerminkan urgensi transisi energi yang memang tak bisa lagi ditunda.

Tak lama berselang, tepatnya pada 22 Januari 2026, momen bersejarah tercipta di lini produksi Subang.

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Unit pertama VinFast VF 3 resmi meluncur keluar pabrik dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menembus angka 40 persen.

Mobil listrik mungil itu menjadi penanda dimulainya era lokalisasi yang sesungguhnya.