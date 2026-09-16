Ikhwan Rahmansyah, Konten Kreator Affiliate TikTok yang Sukses Bangun Bisnis Digital dari Dunia Media Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan dunia digital telah membuka banyak peluang baru bagi generasi muda untuk membangun karier melalui media sosial.
Salah satu sosok yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Ikhwan Rahmansyah Tanjung, seorang konten kreator affiliate TikTok yang sukses mengembangkan karier sekaligus membangun bisnis digital melalui platform media sosial.
Dengan kreativitas dalam membuat konten dan pemahaman terhadap strategi pemasaran digital, Ikhwan berhasil membangun reputasi sebagai kreator konten affiliate yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan peluang baru.
Selain aktif sebagai konten kreator, ia juga merupakan pendiri v1pedia.com, sebuah bisnis yang bergerak di bidang social media marketing.
Ikhwan Rahmansyah Tanjung lahir di Sibolga pada 24 September 2001.
Sejak awal, ia memiliki ketertarikan terhadap dunia digital, khususnya perkembangan media sosial yang semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern.
Sebelum dikenal sebagai konten kreator affiliate, Ikhwan memiliki pengalaman profesional sebagai Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kota Sibolga.
Melalui perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman dalam dunia pemerintahan, komunikasi profesional, pengelolaan informasi, serta memahami dinamika kerja di lingkungan lembaga legislatif.
Ikhwan Rahmansyah Tanjung, seorang konten kreator affiliate TikTok yang sukses mengembangkan karier sekaligus membangun bisnis digital melalui platform medsos.
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