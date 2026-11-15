Iklan Panas

jpnn.com - DUA wartawan senior meninggal dunia.

Panda Nababan di Jakarta dan guru saya, Alwi AS di Samarinda.

Ini musim panas yang amat panas. Saya ingat: di musim panas seperti ini banyak orang tua meninggal dunia.

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Minggu lalu tiga teman saya juga meninggal dunia. Tua semua: Marlupi Sijangga (balet, 90 tahun), Heyzer Harsono (adik pemilik Samator Arif Harsono), dan ibunda Tomy Winata yang berusia 102 tahun.

Saya ingat: di musim panas seperti ini bagian iklan kami kewalahan dalam mengatur penempatan iklan duka cita. Apalagi kalau satu iklan satu halaman penuh. Redaksi dan bagian iklan rebutan halaman. Redaksi sedih -atau pura-pura sedih, karena tidak banyak berita yang bisa dimuat.

"Horeee... bisa pulang sore," teriak wartawan di kala seperti itu.

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Biasanya wartawan tidak boleh pulang sebelum semua halaman koran terisi berita. Yang dimaksud bisa pulang sore adalah pukul 10 malam.

Jadi, kesimpulan bahwa di musim panas banyak orang tua meninggal dunia bukanlah data ilmiah. Itu pengalaman sebagai pengelola koran -yang saat itu dipercaya sebagai tempat pemasangan iklan duka cita.