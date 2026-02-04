IKM Asal Kabupaten Bandung Sukses Ekspor Perdana Drone Pengawas ke Australia
jpnn.com, BANDUNG - Industri Kecil Menengah (IKM) asal Kabupaten Bandung, PT Bentara Tabang Nusantara sukses merealisasikan ekspor perdana pesawat udara nirawak (PUN) atau drone surveillance ke Australia pada Selasa (3/2).
Drone yang diberi nama Omnibe RTB Nopayload memiliki kemampuan pemantauan area hingga jarak pandang mencapai 5.000 hektare.
Produk ini dinilai memiliki daya saing tinggi di pasar global, khususnya untuk kebutuhan pemantauan dan pengawasan.
Kesuksesan ekspor perdana ini tidak lepas dari peran Bea Cukai sebagai industrial assistance dan trade facilitator yang secara konsisten berkomitmen mendukung kelancaran arus barang lintas negara.
"Melalui ekspor perdana ini, PT Bentara Tabang Nusantara menunjukkan kesiapan industri dalam negeri untuk menembus pasar internasional serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan devisa negara dan penguatan ekonomi nasional," kata Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Budi Santoso dalam keterangannya, Rabu (4/2).
Budi juga mengatakan pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional melalui pelayanan kepabeanan yang optimal, pengawasan yang efektif, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.
"Sinergi antara Bea Cukai Bandung dan pelaku usaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor nasional," ujar Budi. (mrk/jpnn)
IKM asal Kabupaten Bandung, PT Bentara Tabang Nusantara sukses merealisasikan ekspor perdana drone pengawas ke Australia pada Selasa (3/2)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- UMKM Ini Sukses Ekspor Produk Buah ke Tawau Berkat Pendampingan Bea Cukai Nunukan
- Resmi Kantongi Izin Produksi Rokok dari Bea Cukai, CV AGS Berkah Jaya Tancap Gas
- Usai Paparan, CV AGS Berkah Jaya Resmi Kantongi Izin Cukai Rokok dari Bea Cukai Malang
- Lewat Skema Ini, Bea Cukai Kenakan Denda Rp 120 Juta dalam Penindakan Rokok Ilegal di Bali
- Bea Cukai Cilacap Tindak Ribuan Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Gabungan di Kebumen
- Kemenkeu Sebut Tekanan inflasi Bakal Mereda pada Maret 2026