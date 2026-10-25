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IKN Kapan

Oleh: Dahlan Iskan

IKN Kapan
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya ikut memperingati ultah kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang saya lakukan: bermalam di IKN. Baru kali ini saya bermalam di Nusantara, ibu kota baru Indonesia.

Karena tiba di IKN sudah isya yang saya cari pertama adalah tempat makan malam.

IKN Kapan

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"Tidak ke hotel dulu?" tanya sahabat yang menemani saya.

"Kalau langsung ke hotel takutnya malas cari makan di luar. Kita kan pernah makan di hotel itu. Kita coba yang lain," jawab saya.

Sahabat itu tahu: ada satu restoran di IKN: Kampung Kecil. Yang kalau di Jakarta atau Surabaya dikenal dengan arsitektur bambunya.

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Sambil cari-cari lokasinya kami melihat-lihat IKN di waktu malam. Sepi. Jauh lebih sepi dibanding siang hari yang juga masih sepi.

IKN di waktu malam terasa lebih nyaman: debu akibat banyaknya proyek tidak mengganggu hidung. Matahari juga sudah lama tenggelam: tidak tersiksa panasnya IKN yang sangat menyengat.

Saya ikut memperingati ultah kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang saya lakukan: bermalam di IKN. Baru kali ini saya bermalam di Nusantara.

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