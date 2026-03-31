Ikut Arahan Hemat Energi, MPR Menerapkan WFH dan Pembatasan Pemakaian Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Siti Fauziah menyebut pihaknya menerapkan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) bagi ASN di internal mulai Rabu (1/4), demi penghematan energi.

Penghematan dilakukan sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng) yang menganggu pasokan bahan bakar.

"Itu dimulai per tanggal 1 April besok. Aturan itu sudah kami mulai," kata Siti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Dia menuturkan WFH ASN di kesekretariatan terlaksana setiap Rabu, sedangkan pada Jumat ada pembagian piket.

Menurutnya, ASN pada Jumat sebagian bekerja langsung di MPR, sisanya bisa melakukan WFH dan WFA.

"Jadi di hari lain itu tetap ada pembagian tugas, di mana siapa yang akan masuk kantor itu akan diatur oleh eselon II, karena eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada unit-unitnya," lanjutnya.

Baca Juga: Waka MPR Berharap Kehadiran AI Mampu Memperkuat Proses Berpikir Kritis Peserta Didik

Dia mengatakan langkah penghematan juga dilakukan kesekretariatan dengan membatasi penggunaan listrik sampai pukul 18.00 WIB pada hari kerja.

"Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00. Jadi, kami berharap semua kegiatan akan berakhir di jam 17.00," kata Siti.