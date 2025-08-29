Ikut Berduka, Pak BG Jamin Investigasi Rantis Brimob Lindas Affan Berjalan Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan rasa dukacita mendalam setelah seorang pengemudi ojek online atau ojol bernama Affan Kurniawan tewas akibat dilindas rantis Brimob pada Kamis malam (28/8).

"Pemerintah menyampaikan dukacita yang sangat mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan," kata BG -inisial kondangnya- melalui layanan pesan, Jumat (29/8).

Pemerintah, kata BG, memastikan kasus tewasnya Affan bakal diusut tuntas dengan mengedepankan keterbukaan.

"Pemerintah akan menginvestigasi insiden tersebut dan memastikan prosesnya transparan," imbuhnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) itu juga mengapresiasi massa yang menyampaikan aspirasi secara tertib pada rangkaian aksi demo 25 - 28 Agustus 2025.

Pejabat berlatar belakang polisi itu mendorong aparat keamanan di lapangan menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani demonstran.

"Aparat di lapangan agar lebih persuasif dan lebih humanis dalam mengamankan warga yang menyampaikan aspirasinya," ujar dia.

Affan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya dilindas rantis Brimob setelah demo massa buruh berujung ricuh pada Kamis (28/8/2025) malam.