menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ikut Demo di DPR, Lucinta Luna Berorasi hingga Kibarkan Bendera One Piece

Ikut Demo di DPR, Lucinta Luna Berorasi hingga Kibarkan Bendera One Piece

Ikut Demo di DPR, Lucinta Luna Berorasi hingga Kibarkan Bendera One Piece
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aksi Lucinta Luna berorasi di depan gedung MPR/DPR. Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Lucinta Luna kembali mencuri perhatian publik lewat aksinya di luar panggung hiburan.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/8/2025), dia terlihat turut membaur bersama massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di jalanan.

Lucinta yang kini berusia 36 tahun tampil totalitas dengan penuh semangat. Kehadirannya di tengah kerumunan langsung menjadi sorotan dan mengundang perhatian dari sesama demonstran.

Baca Juga:

Tak sedikit peserta aksi yang mendekati Lucinta untuk berswafoto. Momen itu pun dibagikan ulang oleh beberapa warganet yang menyaksikan langsung maupun melalui media sosial.

Tidak hanya ikut dalam kerumunan, Lucinta bahkan berorasi layaknya koordinator lapangan (korlap). Dia tampak memimpin yel-yel protes sambil mengangkat pengeras suara.

Dalam aksinya, Lucinta juga mengibarkan bendera bergambar anime One Piece. Simbol itu dimaknai sebagai bentuk kritik sosial, protes terhadap ketidakadilan, sekaligus harapan akan perubahan.

Baca Juga:

Melalui unggahan di Instagram, Lucinta menuliskan pesan bernada keras. Dia menyuarakan penolakan terhadap beban pajak yang dirasa memberatkan masyarakat serta menyinggung kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

“Bubarkan DPR, stop bayar pajak. Kita sudah tertindas dengan pajak, dan kalian melindas korban saudara almarhum Affan Kurniawan dengan mobil hasil dari uang pajak rakyat,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Lucinta Luna mencuri perhatian saat ikut demo, berorasi layaknya korlap dan kibarkan bendera One Piece.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI