Ikut Demo di DPR, Lucinta Luna Berorasi hingga Kibarkan Bendera One Piece

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Lucinta Luna kembali mencuri perhatian publik lewat aksinya di luar panggung hiburan.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/8/2025), dia terlihat turut membaur bersama massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di jalanan.

Lucinta yang kini berusia 36 tahun tampil totalitas dengan penuh semangat. Kehadirannya di tengah kerumunan langsung menjadi sorotan dan mengundang perhatian dari sesama demonstran.

Tak sedikit peserta aksi yang mendekati Lucinta untuk berswafoto. Momen itu pun dibagikan ulang oleh beberapa warganet yang menyaksikan langsung maupun melalui media sosial.

Tidak hanya ikut dalam kerumunan, Lucinta bahkan berorasi layaknya koordinator lapangan (korlap). Dia tampak memimpin yel-yel protes sambil mengangkat pengeras suara.

Dalam aksinya, Lucinta juga mengibarkan bendera bergambar anime One Piece. Simbol itu dimaknai sebagai bentuk kritik sosial, protes terhadap ketidakadilan, sekaligus harapan akan perubahan.

Melalui unggahan di Instagram, Lucinta menuliskan pesan bernada keras. Dia menyuarakan penolakan terhadap beban pajak yang dirasa memberatkan masyarakat serta menyinggung kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

“Bubarkan DPR, stop bayar pajak. Kita sudah tertindas dengan pajak, dan kalian melindas korban saudara almarhum Affan Kurniawan dengan mobil hasil dari uang pajak rakyat,” tulisnya dalam unggahan tersebut.