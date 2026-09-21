Ikut Doa dan Zikir Bersama Warga, Zenal Abidin Doakan Bogor Dijauhkan dari Bencana

jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Zenal Abidin, mengikuti kegiatan Doa dan Zikir Bersama Kota Bogor 2026 yang digelar di Masjid Agung Al-Isra, Kota Bogor, Rabu (September 2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memanjatkan doa bagi keselamatan dan perlindungan Kota Bogor serta wilayah Bogor Raya.

Dalam kegiatan tersebut, doa dan zikir bersama dilakukan sebagai ikhtiar spiritual agar masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya senantiasa diberikan keselamatan serta dijauhkan dari berbagai bencana.

Zenal mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mendoakan agar bencana, termasuk kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, tidak kembali terjadi.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah musim kemarau.

“Doa dan zikir bersama ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dan dijauhkan dari berbagai bencana,” ujar Zenal.

Baca Juga: DPRD dan Kejari Kota Bogor Perkuat Kerja Sama Pengawasan dan Pendampingan Hukum

Dia mengatakan musim kemarau tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran, tetapi juga menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Bogor Raya. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air di sejumlah daerah menjadi perhatian masyarakat.

“Kami sama-sama mengingatkan dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan, termasuk meminta turun hujan di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini,” katanya.