Ikut Jaga Tradisi Nelayan Cituis, CSR PIK2 Hadir demi Dukung Masyarakat Pesisir

jpnn.com - JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) melalui Corporate Social Responsibility Pantai Indah Kapuk 2 (CSR PIK2) membuktikan komitmen mendukung kelestarian budaya serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir, dengan menyerahkan bantuan untuk Pesta Nelayan Cituis di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kehadiran CSR PIK2 menjadi salah satu bentuk kepedulian dunia usaha terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Tangerang. Dukungan terhadap tradisi lokal menjadi bagian dari perhatian CSR PIK2 dalam membangun hubungan dengan masyarakat di sekitar kawasan pengembangan.

Bagi masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari, laut bukanlah sekadar tempat mencari nafkah. Namun, dari laut itu pula tumbuh tradisi, kebersamaan dan nilai budaya yang terus diwariskan antargengerasi. Salah satu tradisi itu ialah Pesta Nelayan Cituis, yang pada tahun ini digelar September 2026.

Bagi masyarakat setempat, kegiatan tahunan ini menjadi momentum mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut sekaligus mempererat hubungan antarsesama nelayan. Pesta nelayan memiliki makna penting bagi warga Surya Bahari. Selain mempertahankan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, kegiatan ini juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi keluarga nelayan dan masyarakat sekitar.

Perayaan ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil memanfaatkan meningkatnya aktivitas masyarakat selama kegiatan. Di tengah upaya masyarakat menjaga tradisi itulah, ASG melalui CSR PIK2 memberikan dukungan melalui penyerahan bantuan bagi penyelenggaraan kegiatan.

Sebelumnya, berbagai program sosial ASG melalui CSR PIK2 juga telah menyasar masyarakat pesisir, mulai dari penyaluran bantuan pangan hingga dukungan perlindungan sosial bagi para nelayan. Langkah ini memperlihatkan perhatian kepada masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk menjaga kegiatan budaya yang memiliki arti penting dalam kehidupan warga.

Di tengah perubahan dan perkembangan kawasan pesisir Tangerang, keberlanjutan tradisi lokal menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, tradisi seperti Pesta Nelayan Cituis diharapkan tetap memiliki tempat dalam kehidupan generasi mendatang.

Bagi masyarakat Surya Bahari, menjaga pesta nelayan berarti turut mempertahankan kebersamaan dan identitas budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bertahun-tahun. (*/jpnn)