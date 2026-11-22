Ikut Lari Bersama di Sequis UI Ultra Run 2026, Donna Agnesia Berpesan Begini
jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Donna Agnesia menyambut antusias ajang lari Sequis UI Ultra Run 2026 yang akan digelar pada 5 hingga 6 Desember mendatang.
Dalam ajang lari tersebut, istri Darius Sinathrya itu bakal ikut berpartisipasi.
Pada kesempatan itu, Donna Agnedia menantang dirinya turun di kategori Group 10 bersama timnya, yakni berlari sejauh 7 kilometer.
Dia juga menyoroti pentingnya kehadiran perlindungan asuransi dalam sebuah ajang olah raga, terutama lari, merupakan hal yang krusial.
Dia pun mengapresiasi langkah Sequis Life yang memberikan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri kepada pada peserta ajang lari tersebut.
"Enggak semua event lari punya proteksi, ya, dan saya tahu bahwa di dalam sebuah olah raga terutama lari gitu ya, banyak sekali risiko-risiko yang bisa terjadi sebenarnya, dan mengerikan jika sampai terjadi risiko sampai meninggal dunia," ujar Donna Agnesia di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (20/11).
"Makanya ini harusnya sudah menjadi satu standar bahwa di dalam sebuah event olah raga harus ada proteksinya," sambungnya.
Dia mengaku sudah sejak lama olah raga berlari, tetapi baru mulai aktif mengikuti ajang lari sejak masa pascapandemi.
Pembawa acara Donna Agnesia menyambut antusias ajang lari Sequis UI Ultra Run 2026 yang akan digelar pada 5 hingga 6 Desember mendatang.
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