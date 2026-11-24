jpnn.com, JEMBER - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Bupati Jember Muhammad Fawait mengikuti panen raya jagung di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Selasa (24/11).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani desa.

Dalam kesempatan itu, Yandri menyoroti harga jagung di tingkat petani Jember yang mencapai Rp7.300 hingga Rp7.500 per kilogram.

Menurutnya, harga jual yang layak menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga motivasi petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

Yandri juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung sektor pertanian.

Dia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal hingga tingkat desa.

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"Saya kira Bupati Jember sudah mengaktualisasikan kebijakan yang sangat bagus, dikawal, kemudian diperhatikan. Inilah cara kami berkolaborasi. Kalau kolaborasi insyaallah hasilnya akan maksimal," kata Yandri.

Dia menegaskan, peningkatan ketahanan pangan harus diikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani.