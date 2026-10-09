Ikut Pelatihan Sandiaga Uno, Riza Buka Peluang Karier Bagi Difabel

jpnn.com, MALANG - Riza, pengusaha muda berusia 26 tahun, mengembangkan Nasi Bejeg Malangan tidak hanya untuk membangun bisnis kuliner, tetapi juga membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Melalui usaha yang berlokasi di Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, tersebut, ia menggandeng kelompok kurir difabel untuk mendukung layanan pengiriman pesanan.

Nasi Bejeg Malangan mulai beroperasi pada 18 Oktober 2025 dan kini memasuki tahun pertama. Dalam menjalankan usahanya, Riza bermitra dengan Difajek, kelompok layanan ojek daring dan kurir yang melibatkan penyandang disabilitas.

Kolaborasi tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada kurir difabel untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.

Riza mengatakan, keterlibatannya dalam Difajek berangkat dari pengamatannya terhadap terbatasnya wadah kerja bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi daring dan jasa pengiriman.

Dia berharap kolaborasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa keterbatasan fisik tidak menghilangkan kemampuan seseorang untuk bekerja dan berusaha.

“Saya berharap masyarakat makin memahami bahwa keterbatasan fisik tidak menghilangkan kemampuan seseorang untuk bekerja dan berusaha,” ungkap Riza, dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Saat ini, tiga kurir difabel menjadi mitra Nasi Bejeg Malangan untuk mengantarkan barang dan pesanan makanan, termasuk pesanan untuk dibawa pulang atau take away. Melalui Difajek, biaya pengiriman dibayarkan langsung kepada kurir tanpa potongan administrasi platform.