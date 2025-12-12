Ikuti 4 Langkah Cara Trading Forex Ini untuk Pemula
jpnn.com, JAKARTA - Dalam beberapa minggu terakhir, pasar kripto mengalami pelemahan yang sangat tajam, dan volatilitas ekstrem ini berdampak pada banyak trader.
Musikus Kunto Aji dikabarkan mengalami kerugian yang signifikan sehingga ia keluar untuk sementara dari pasar kripto.
Situasi ini mendorong banyak orang untuk mencari instrumen yang pergerakannya lebih stabil, seperti forex.
Jika Anda tertarik untuk mencoba instrumen ini, Anda perlu mempelajari dulu bagaimana cara trading forex secara online untuk pemula.
Cara Kerja Trading Forex
Sebelum mengambil langkah pertama, Anda harus memahami apa itu trading forex. Pada dasarnya, ini adalah kegiatan membeli dan menjual pasangan mata uang seperti EUR/USD atau USD/JPY untuk mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar.
Anda akan mendapatkan profit dari selisih harga ketika Anda membuka dan menutup posisi.
Bagaimana Cara Memulai Trading Forex Secara Online
Memulai trading forex tidak bisa asal klik buy dan sell. Sebelum benar-benar terjun ke pasar, pastikan Anda mengikuti langkah-langkah ini.
