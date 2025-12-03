Ikuti Arahan Kapolri, Alumni Akpol 91 Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Paguyuban Akademi Kepolisian 91 (Akpol 91) Bhara Daksa bersama Bhayangkari Akpol 91 mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak bencana alam di Sumatra. Bantuan yang terdiri dari barang sandang, makanan, dan kebutuhan bayi itu akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ketua Paguyuban Akpol 91 Bhara Daksa Komjen Pol Mohammad Iqbal menyatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar alumni bersama Bhayangkari.

"Bantuan ini uluran tangan dari para alumni dan istri sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra. Kami bergerak cepat untuk memastikan bantuan sampai ke lokasi yang paling membutuhkan," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa aksi ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan seluruh elemen Polri untuk bergotong royong meringankan beban korban bencana.

"Kami menjalankan perintah Kapolri untuk bahu-membahu membantu masyarakat terdampak. Ini adalah tugas kemanusiaan yang menjadi perhatian bersama," jelas Iqbal.

Bantuan yang dikirim meliputi handuk, selimut, popok bayi berbagai ukuran, makanan cepat saji, dan mi instan dengan total berat lebih dari 6,4 ton. Barang-barang tersebut telah dikemas dan akan dikirim melalui koordinasi dengan Korpolairud Baharkam Polri, Bareskrim Polri, dan Itwasum Polri menggunakan pesawat kargo pada Kamis (4/12) besok.

Baca Juga: Anak Buah Prabowo di DPR Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Sumatra

Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Barat, dan Kapolda Aceh akan menerima serta menginventarisasi bantuan untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Iqbal memastikan distribusi bantuan akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang paling parah terdampak bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat sekaligus menguatkan semangat mereka untuk pulih," tutup Mohammad Iqbal.