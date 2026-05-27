Ikuti Instruksi AHY, Demokrat Jakarta Berikan Ribuan Paket Daging Kurban untuk Warga

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat Jakarta turut menyukseskan instruksi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dalam memperkuat Gerakan Nasional Demokrat Berbagi Paket Kurban pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Dalam kesempatan ini, Demokrat Jakarta menyalurkan ribuan paket daging kurban kepada masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang diinstruksikan langsung oleh AHY untuk memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

Menurutnya, Demokrat Jakarta menyiapkan 10 ekor sapi kurban yang kemudian diolah dan didistribusikan menjadi sekitar 2.000 paket daging untuk warga di berbagai wilayah Jakarta.

Distribusi dilakukan dengan prinsip pemerataan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, agar momentum Iduladha menjadi ruang memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tahunan, tetapi juga bentuk kehadiran partai dalam merespons situasi ekonomi sosial yang berkembang.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap dukungan dan perhatian menjadi semakin penting ketika daya beli dan kondisi ekonomi masih menghadapi tekanan.