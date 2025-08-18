menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Ikuti Jejak Epy Kusnandar di Seni Peran, Damar Rizal Ingin Tentukan Jalan Sendiri

Ikuti Jejak Epy Kusnandar di Seni Peran, Damar Rizal Ingin Tentukan Jalan Sendiri

Ikuti Jejak Epy Kusnandar di Seni Peran, Damar Rizal Ingin Tentukan Jalan Sendiri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Damar Rizal dan Epy Kusnandar. Foto: Instagram/damarizalmr

jpnn.com, JAKARTA - Anak Epy Kusnandar, Damar Rizal sangat aktif berkecimpung di industri seni peran, terutama dunia teaterikal.

Dia juga membuka diri terhadap peluang di industri perfilman, mengikuti jejak sang ayah yang telah lama berkecimpung di layar lebar dan televisi.

Ketika ditanya mengenai tawaran film, Damar Rizal menyatakan kesediaannya untuk mengambil kesempatan tersebut.

Baca Juga:

Dia menjelaskan banyak teman-teman di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang seangkatan dengannya, seperti Wregas Bhanuteja, sutradara film Budi Pekerti, seringkali menghubunginya untuk proyek-proyek film.

Sebagai contoh, Damar Rizal pernah terlibat dalam film Penyalin Cahaya sebagai ekstras yang berperan membeli skripsi.

"Kalau ada kesempatan dan casting, kan, di IKJ banyak teman-teman ada yang seangakatan tuh, kayak Wregas di Budi Pekerti, terus saya juga main di Penyalin Cahaya jadi ekstras yang beli skripsi, nah itu tuh," kata Damar Rizal di kawasan Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 32 tahun itu menambahkan dirinya masih sangat tertarik dengan bidang keaktoran dalam film, meskipun sangat aktif dalam dunia teater sebagai sutradara.

Damar Rizal menegaskan bila ada kesempatan, dirinya akan tetap mengambil proyek-proyek akting.

Anak Epy Kusnandar, Damar Rizal sangat aktif berkecimpung di industri seni peran, terutama dunia teaterikal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI