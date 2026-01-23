Ikuti Saran Rizky Billar, Lesti Kejora: Doakan Mudah-mudahan Lancar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Dia harus mengambil keputusan tersebut demi mempersiapkan diri menjelang proses persalinan anak ketiga.

"Teman-teman, aku mau istirahat dulu menjelang lahiran. Doakan mudah-mudahan lahirannya lancar," ungkap Lesti Kejora melalui video yang diunggah akun leslarinside di Instagram baru-baru ini.

Istri Rizky Billar itu mengatakan dirinya sebenarnya masih bisa beraktivitas untuk beberapa waktu ke depan.

Akan tetapi, Lesti Kejora memilih mengikuti saran dari sang suami, Rizky Billar.

"Sebenarnya jujur aku mah masih ingin berkegiatan tapi aku disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran," beber pelantun Sekali Seumur Hidup itu.

Lesti Kejora lantas memohon doa menjelang persiapan persalinan anak ketiga.

Dia berharap diberi kelancaran saat proses melahirkan buah hati ketiga dari hasil pernikahan dengan Rizky Billar.