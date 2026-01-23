menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ikuti Saran Rizky Billar, Lesti Kejora: Doakan Mudah-mudahan Lancar

Ikuti Saran Rizky Billar, Lesti Kejora: Doakan Mudah-mudahan Lancar

Ikuti Saran Rizky Billar, Lesti Kejora: Doakan Mudah-mudahan Lancar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Dia harus mengambil keputusan tersebut demi mempersiapkan diri menjelang proses persalinan anak ketiga.

"Teman-teman, aku mau istirahat dulu menjelang lahiran. Doakan mudah-mudahan lahirannya lancar," ungkap Lesti Kejora melalui video yang diunggah akun leslarinside di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Istri Rizky Billar itu mengatakan dirinya sebenarnya masih bisa beraktivitas untuk beberapa waktu ke depan.

Akan tetapi, Lesti Kejora memilih mengikuti saran dari sang suami, Rizky Billar.

"Sebenarnya jujur aku mah masih ingin berkegiatan tapi aku disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran," beber pelantun Sekali Seumur Hidup itu.

Baca Juga:

Lesti Kejora lantas memohon doa menjelang persiapan persalinan anak ketiga.

Dia berharap diberi kelancaran saat proses melahirkan buah hati ketiga dari hasil pernikahan dengan Rizky Billar.

Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI