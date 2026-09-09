Ikwan Ali Merasakan Tekanan Luar Biasa Bermain di Persib

jpnn.com, BANDUNG - Debut bersama Persib Bandung menghadirkan pengalaman yang tak mudah bagi Ikwan Ali Tanamal.

Pemain muda asal Maluku itu mengaku langsung merasakan beratnya tuntutan ketika harus tampil untuk klub sebesar Pangeran Biru.

Ikwan mendapat kesempatan istimewa pada laga pembuka Super League 2026/2027.

Pelatih Igor Tolic memercayainya tampil sebagai starter ketika Persib menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026).

Bagi Ikwan, kesempatan tersebut menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Untuk pertama kalinya dia tampil dalam kompetisi resmi bersama Persib, sekaligus merasakan langsung tekanan bermain di hadapan ribuan Bobotoh.

Dia mengakui debutnya tidak berjalan dengan mudah. Selain harus menghadapi lawan, Ikwan juga dituntut cepat beradaptasi dengan rekan-rekan setim yang memiliki pengalaman lebih banyak.

"Tentu cukup berat. Main di tim besar, sama pemain-pemain top juga. Ya perasaannya senang, bisa main sama Persib, main di depan banyak suporter," kata Ikwan.

Meski mengakui adanya tekanan, rasa bangga menjadi energi tersendiri bagi Ikwan. Dia tak ingin terlalu terbebani dengan statusnya sebagai pemain muda dan memilih menjadikan debut tersebut sebagai pengalaman untuk terus belajar.