Il Grinta, Bless the Knights Membuktikan Konsistensi
jpnn.com, JAKARTA - Band metal, Bless the Knights, terus menunjukkan konsistensi signifikan di kancah musik keras Indonesia.
Berdiri pada 7 April 2015, band yang dimotori oleh gitaris sekaligus vokalis, Fritz Faraday itu dikenal lewat karakter musik yang memadukan agresivitas riff teknikal dengan nuansa melodik yang kuat.
Perjalanan Bless the Knights bukan sekadar produktif, tetapi juga diakui industri, salah satunya mengantongi lima kali nominasi di ajang AMI Awards.
Saat ini, Bless the Knights diperkuat oleh Fritz Faraday (gitar/vokal), Cas Coldfire (vokal), Dhika Dongeng (vokal), Soebroto Harry (bass), dan Kevin Sugito (drum).
Kombinasi karakter musikal masing-masing personel memberi warna dinamis yang memperkaya arah musikal band dari waktu ke waktu, di studio maupun di atas panggung.
Pada 2026, Bless the Knights bersiap melanjutkan momentum dengan berbagai langkah baru.
Bless the Knights kini merilis single terbaru berjudul Il Grinta, yang sekaligus menjadi pembuka menuju album penuh yang ditargetkan meluncur pada pertengahan tahun.
Di saat yang sama, Bless the Knights juga menyiapkan rangkaian tur dalam negeri serta penampilan rutin di berbagai festival, sekaligus kembali mengaktifkan gig series komunitas metal, Knights League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
