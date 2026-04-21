I.League Bereaksi Keras Seusai Aksi Tak Terpuji Pemain Bhayangkara FC di EPA 2025/26
jpnn.com - I.League mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh peserta Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 buntut aksi tak terpuji yang melibatkan Fadly Alberto.
Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan EPA Super League merupakan wadah pesepak bola muda, sehingga harus menjunjung tinggi integritas, keselamatan, dan sportivitas.
"Sangat disayangkan insiden seperti ini terjadi di kompetisi EPA yang merupakan tiang penting dan fondasi sepak bola Indonesia ke depan."
"Dari kompetisi inilah diharapkan lahir cikal bakal pemain Timnas Indonesia di masa mendatang," ungkap Ferry.
Ferry menegaskan tindakan yang membahayakan keselamatan pemain tidak bisa ditoleransi.
PSSI juga berencana membawa kasus tersebut ke Komite Disiplin untuk menjatuhkan sanksi tegas.
"Kami tidak bisa mentoleransi tindakan yang membahayakan keselamatan pemain."
"Kami mendukung penuh langkah PSSI dan Komite Disiplin untuk memberikan sanksi tegas agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak," ujar Ferry.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
