ILeague Cup: Arema FC Mewaspadai 2 Pemain RANS Nusantara

jpnn.com - MALANG - Juru taktik Arema FC Andre Caldas tak mau persoalan di lini pertahanan timnya kembali terulang ketika tim menjamu RANS Nusantara FC pada laga perdana I.League Cup 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Selasa (3/11) sore.

"Kami melakukan kesalahan di pertandingan terakhir (vs Bali United). Terkait kesalahan dalam pertahanan, saya selalu meninjau kembali jalannya pertandingan untuk mengidentifikasi masalahnya," ujar pelatih asal Brasil itu.

"Jika itu masalah individu, saya akan berbicara langsung dengan pemain tersebut, menunjukkan letak kesalahannya, dan menjelaskan cara memperbaikinya. Namun, untuk dua gol tersebut, prosesnya bermula dari lini depan dimulai dari Samuel hingga akhirnya berujung di lini belakang," katanya.

"Intinya, saya harus memperbaiki cara kami bertahan secara menyeluruh, mulai dari saat lawan membangun serangan hingga akhir," imbuhnya.

Untuk itu dia menyadari pembenahan organisasi pertahanan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Seluruh pemain harus memahami tanggung jawab masing-masing, terutama ketika lawan mulai membangun serangan.

Karena itu, dia ingin Arema FC memiliki sistem bertahan yang lebih terkoordinasi.

Pemain depan harus mampu memberikan tekanan awal, gelandang menjaga ruang, sementara barisan belakang memastikan tidak ada celah yang mudah dimanfaatkan lawan.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena RANS Nusantara memiliki pemain dengan kecepatan yang bisa merepotkan pertahanan tim.