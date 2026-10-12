I.League Desak Polisi Bertindak Seusai Bus Persib U-18 Diserang, Soroti Ancaman Trauma Pemain

jpnn.com, JAKARTA - Operator kompetisi I.League mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) malam.

Operator kompetisi tersebut mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus itu dan menindak pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan seorang personel media Persib mengalami kekerasan fisik. Bus rombongan juga mengalami kerusakan, sementara sejumlah koper milik ofisial dan anggota tim diduga dijarah.

I.League turut menyoroti dampak kejadian tersebut terhadap para pemain muda. Selain mengancam keselamatan fisik, insiden kekerasan berpotensi menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis.

Menurut I.League, pemain muda seharusnya mendapatkan lingkungan yang aman untuk menjalani pembinaan sepak bola.

I.League menegaskan rivalitas antarklub tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan.

"Kecintaan terhadap klub tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penyerangan, intimidasi, perusakan, maupun tindakan yang merugikan orang lain," tulis pernyataan resmi I.League.

I.League juga meminta seluruh klub dan suporter menjaga sportivitas dan keamanan dalam sepak bola Indonesia. Mereka menyatakan terus memantau perkembangan kasus dan mendorong proses hukum berjalan secara objektif serta transparan.