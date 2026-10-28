I.League Tegaskan Aturan Pemain Asing di League Cup 2026, Klub Tak Bisa Asal Ganti

jpnn.com - Klub peserta League Cup 2026/2027 tidak bisa bebas merotasi pemain asing dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. I.League menetapkan mekanisme pendaftaran khusus yang mengharuskan setiap tim menentukan tiga pemain asing sejak awal turnamen.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra menegaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh klub peserta.

Artinya, klub Super League yang memiliki hingga 11 pemain asing tidak bisa mengganti komposisi tiga pemain asing yang didaftarkan untuk setiap pertandingan League Cup.

Dalam regulasi turnamen ini, setiap klub hanya diperbolehkan memainkan maksimal tiga pemain asing di lapangan. Namun, batas tersebut bukan berarti klub dapat mendaftarkan pemain asing berbeda pada setiap pertandingan.

Asep menjelaskan bahwa I.League menyediakan dua jendela pendaftaran pemain asing. Pada periode pertama, klub harus menentukan tiga pemain yang akan digunakan hingga jendela pendaftaran berikutnya dibuka.

"Jadi, berapa pun pemain yang dimiliki terutama Super League, ya, karena kan ada yang sampai 11 bahkan lebih atau di bawah itu, khusus untuk League Cup ini harus didaftarkan di window pertama," ujar Asep Saputra saat ditemui di GBK Arena, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Melalui mekanisme tersebut, klub wajib mempertahankan pilihan tiga pemain asing yang telah didaftarkan selama periode pertama. Mereka tidak dapat mengganti nama pemain asing hanya untuk menyesuaikan komposisi pada setiap pertandingan.

"Tapi sekali lagi, bukan yang misalnya ada 11 pemain lalu matchday 1 pemainnya 1-2-3, matchday 2 lalu diganti, itu tidak bisa. Memang harus ditetapkan tiga di awal di window pertama," tegasnya.