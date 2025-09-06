menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ilham Habibie Sudah Beri Keterangan ke KPK, Ridwan Kamil Siap-Siap Saja

Ilham Habibie Sudah Beri Keterangan ke KPK, Ridwan Kamil Siap-Siap Saja

Ilham Habibie Sudah Beri Keterangan ke KPK, Ridwan Kamil Siap-Siap Saja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Pemeriksaan bakal dilakukan karena KPK telah meminta keterangan putra Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH) pada Rabu (3/9).

“Secepatnya KPK menjadwalkan untuk pemanggilan terhadap saudara RK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Baca Juga:

Budi mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil juga dilakukan KPK setelah memeriksa saksi lain yang diduga mengetahui aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

"Nanti kami sampaikan update-nya (perkembangannya, red.), ya, jika sudah ada jadwal pastinya,” kata Budi.

Sebelumnya, Ilham Habibie setelah menjadi saksi kasus Bank BJB pada Rabu (3/9), mengatakan menjual mobil Mercedes-Benz 280 SL atas nama ayahnya kepada Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Penjualan dilakukan tanpa kontrak seharga Rp 2,6 miliar. Namun, Ridwan Kamil baru membayar Rp 1,3 miliar atau setengahnya.

KPK menduga Ridwan Kamil menggunakan uang terkait aliran dana kasus Bank BJB untuk membeli mobil tersebut.

Ilham Habibie sudah beri keterangan kepada KPK soal pembelian mobil oleh mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil seharga Rp 2,6 miliar tetapi belum lunas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI