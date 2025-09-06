Ilham Habibie Sudah Beri Keterangan ke KPK, Ridwan Kamil Siap-Siap Saja

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Pemeriksaan bakal dilakukan karena KPK telah meminta keterangan putra Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH) pada Rabu (3/9).

“Secepatnya KPK menjadwalkan untuk pemanggilan terhadap saudara RK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Budi mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil juga dilakukan KPK setelah memeriksa saksi lain yang diduga mengetahui aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

"Nanti kami sampaikan update-nya (perkembangannya, red.), ya, jika sudah ada jadwal pastinya,” kata Budi.

Sebelumnya, Ilham Habibie setelah menjadi saksi kasus Bank BJB pada Rabu (3/9), mengatakan menjual mobil Mercedes-Benz 280 SL atas nama ayahnya kepada Ridwan Kamil.

Penjualan dilakukan tanpa kontrak seharga Rp 2,6 miliar. Namun, Ridwan Kamil baru membayar Rp 1,3 miliar atau setengahnya.

KPK menduga Ridwan Kamil menggunakan uang terkait aliran dana kasus Bank BJB untuk membeli mobil tersebut.