ILLIT Beri Kejutan Menjelang Comeback dengan Break Even

jpnn.com, KOREA SELATAN - Grup musik asal Korea Selatan, ILLIT, kembali menarik perhatian menjelang comeback dengan mini album kelima yang bertajuk Break Even.

Menjelang perilisan, kelima member memberi kejutan dengan menghadirkan film konsep terbaru pada 30 September 2026 yang menampilkan kisah menarik mengenai Yunah.

Dilansir dari Allkpop, para anggota ILLIT membicarakan kemungkinan Yunah berada di bawah sebuah kutukan.

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Hal itu berkaitan dengan sebuah benda yang terus kembali meski sudah berusaha disingkirkan oleh pelantun Magnetic tersebut.

Dalam film konsep tersebut, Yunah terlihat berusaha membuang sebuah cincin. Adegan itu pun menambah rasa penasaran mengenai cerita yang akan dibawa dalam comeback kali ini.

ILLIT merupakan girl group beranggotakan Yunah, Minju, Moka, Wonhee, dan Iroha. Grup yang berada di bawah naungan BELIFT LAB itu debut pada Maret 2024 lewat lagu Magnetic.

Sementara itu, judul Break Even diambil dari istilah ekonomi yang berarti titik impas, yakni kondisi ketika tidak ada keuntungan maupun kerugian.

Konsep tersebut menggambarkan keputusan ILLIT untuk tidak lagi menghabiskan hati dan waktu kepada seseorang yang tidak memberikan hal yang sama.