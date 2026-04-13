Imaji Cipta dan PBB Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Aplikasi Bela Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Imaji Cipta resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pengusaha Bela Bangsa (PBB) dalam upaya mempercepat digitalisasi ekonomi kreatif dan pelaku usaha di Jakarta.

Melalui kolaborasi ini, Ketua Umum PBB Trisya Suherman juga ditunjuk sebagai Associate Director Sales & Marketing untuk pengembangan aplikasi Bela Jakarta di wilayah DKI Jakarta.

Penunjukan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat ekosistem digital bagi pelaku usaha, khususnya di ibu kota.

Baca Juga: Komitmen Netzme Mendorong UMKM Go Digital Berbuah Manis

PT Imaji Cipta menghadirkan ekosistem aplikasi “Bela” yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen usaha, mulai dari skala kecil hingga besar.

Salah satu platform yang diperkenalkan adalah Bela Rasa Jakarta, yang ditujukan bagi pelaku usaha kuliner kelas menengah bawah seperti pedagang kaki lima, food truck, dan warung kopi.

Selain itu, terdapat Bela Selera Jakarta yang menyasar pelaku usaha kuliner kelas menengah ke atas, termasuk restoran, kafe, dan hotel.

Baca Juga: Pengusaha Bela Bangsa Berharap Kabinet Prabowo Diisi Tokoh Profesional

Perusahaan juga mengembangkan Bela Usaha Jakarta yang mencakup berbagai kategori produk dan jasa, mulai dari fashion, kesehatan, hingga layanan pendidikan.

Seluruh aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan sistem Point of Sale (POS) PIAWAI yang memungkinkan pelaku usaha mengelola laporan keuangan secara otomatis.