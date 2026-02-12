Imam Besar Masjid Nabawi Pimpin Doa saat Megawati Ziarah ke Makam Rasulullah
jpnn.com, MADINAH - Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, Madinah, pada Rabu malam waktu setempat. Ziarah itu dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Nabawi, Abdullah Sallami.
Ketua DPP PDIP Bidang Agama Zuhairi Misrawi mengatakan, Imam Besar memandu pembacaan doa dan shalawat Nabi selama prosesi ziarah berlangsung.
"Imam Besar Masjid Nabawi memimpin dan memandu pembacaan doa dengan membacakan shalawat Nabi, dengan harapan cahaya syafaatnya menyinari umatnya di muka bumi. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua dan sejatinya kita mengikuti ajaran-ajarannya," kata Zuhairi yang juga Duta Besar Indonesia untuk Tunisia.
Megawati hadir didampingi putranya M. Prananda Prabowo bersama istri, Nancy Prananda, serta putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Setelah doa, Imam Besar mempersilakan rombongan menuju Raudhah untuk melaksanakan shalat tahiyyat.
Prananda dan Puan tampak menggandeng tangan Megawati saat menuju kawasan yang termasuk salah satu tempat mustajab untuk berdoa itu.
Sebelum berziarah, Megawati lebih dulu menunaikan sholat Isya berjamaah. Ia menuju Pintu 23, khusus muslimah, dengan buggy car dari hotel. Prananda dan istri mengantar, sementara Puan telah menanti di lokasi.
Usai sholat, rombongan kembali menggunakan buggy menuju Pintu 40, pintu khusus VVIP untuk memasuki Raudhah.
" Ibu Megawati bermunajat untuk kemajuan Indonesia, keluarga Ibu Megawati, dan rakyat Indonesia," ujar Zuhairi. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
