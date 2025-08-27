Imam Hidayat Jadi Tersangka Mayat Nurminah Dicor
jpnn.com, MATARAM - Imam Hidayat alias IH ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Nurminah yang jasadnya dicor semen.
Jenazah korban dalam keadaan dicor beton campuran semen dan pasir di rumah milik Imam Hidayat di kawasan Perembun Asri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
"Kami sudah menetapkan IH sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan," kata Kasat Reserse Kriminal Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata dihubungi dari Mataram, Rabu.
Penyidik kepolisian menetapkan IH sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.
Polisi menemukan alat bukti yang menguatkan indikasi IH melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan/atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan/atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
"Atas pasal yang kami sangkakan ini, tersangka terancam hukuman berat, mulai dari pidana penjara paling lama 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati," ujarnya.
Adapun barang bukti yang turut menguatkan IH sebagai tersangka berupa senapan angin laras panjang lengkap dengan proyektil, pakaian, dan selimut tidur milik korban.
Selain itu, ada juga pengakuan dari tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap korban hingga tidak sadarkan diri.
Tersangka Imam Hidayat alias IH merupakan pemilik rumah TKP mayat Nurminah yang dicor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Keterangan Penculik Kepala Cabang Bank, Nomor 8 Tak Pasti
- 3 Kasus Pembunuhan Sadis di Sumbar: Hubungan Gelap Terungkap, Ada yang Dimutilasi
- Penculik Kacab Bank Ungkap Keterlibatan Oknum, Sebegini Bayaran Pelaku
- Keterangan Penculik Kacab Bank BUMN soal Keterlibatan Oknum & Uang Puluhan Juta
- Total 15 Orang Ditangkap Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank
- Bunuh Pacar di Indramayu, Oknum Polisi Bripda AMS Langsung PTDH