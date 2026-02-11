Imam Jazuli: NU Harus Melahirkan Ulama Digital, Hadapi Realitas Zaman

jpnn.com - CIREBON - Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, KH Imam Jazuli menilai Nahdlatul Ulama atau NU yang memasuki abad kedua perjalanannya, dituntut bisa beradaptasi dengan disrupsi teknologi, dinamika politik nasional-global, serta perubahan sosial yang sangat cepat.

"NU kini berada di persimpangan antara mempertahankan warisan kultural -yang disimbolkan oleh sarung dan kitab kuning, dengan kebutuhan untuk bertransformasi menghadapi realitas zaman," katanya.

"NU tidak boleh terjebak dalam romantisme masa lalu. Tradisi harus tetap dijaga, tetapi visi, strategi, dan cara kerja harus diperbarui agar NU benar-benar hadir sebagai pelayan umat di abad modern,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu tantangan krusial yang disoroti adalah hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, PKB semestinya menjadi instrumen politik yang memperjuangkan kepentingan nahdiyin secara substantif. Namun, dalam praktiknya, relasi keduanya kerap diwarnai konflik elite, saling delegitimasi, dan tarik-menarik kepentingan, terutama menjelang Pemilu 2024.

“Atas nama khittah 1926, sebagian elite NU justru bersikap terlalu menjauh dari PKB. Di sisi lain, PKB terkadang lebih sibuk dengan agenda elektoral daripada agenda keberpihakan pada umat. NU perlu kembali berperan sebagai pengawal moral tanpa bersikap antipati terhadap PKB sebagai wadah aspirasi politik warga NU,” ujar Imam Jazuli.

Baca Juga: Imam Jazuli Anggap Kiai Kafabihi Mahrus Pantas Memimpin NU

Tantangan berikutnya yang mendesak NU adalah kesenjangan digital. Saat dunia dakwah beralih ke layar kaca digital, konten moderat seringkali kalah cepat dengan narasi ekstrem. Umat membutuhkan bimbingan agama yang instan, tetapi mendalam, sesuatu yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh gerakan dakwah konvensional.

“NU perlu proaktif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan Aswaja An-Nahdliyah. Penguatan literasi digital di kalangan nahdiyin dan pengembangan konten digital yang menarik menjadi tantangan untuk melawan narasi ekstremisme di ruang siber," ujarnya